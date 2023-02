Wie nog kaartjes zoek voor concert van Beyoncé in Brussel is eraan voor de moeite

Wie nog kaartjes wil voor het optreden van Beyoncé in Brussel is eraan voor de moeite: volgens Ticketmaster waren er al om 10.32 uur “geen of een zeer beperkt aantal” tickets beschikbaar. Iets na 11 uur meldde ook de Live Nation dat de 50.000 tickets de deur uit waren.

Concertickets kopen anno 2023 lijkt wel de nieuwe Hunger Games. Onze reporter probeerde kaartjes te bemachtigen voor de Renaissance World Tour, de mondiale tournee van popster Beyoncé. Toen de verkoop van start ging, was er al een melding dat er ruim 54.000 mensen in de wachtrij stonden. Andere fans waren nog slechter af. Sommigen hadden zelfs ruim 120.000 wachtenden voor hen.

Amper 27 minuten later stond er al een nieuwe melding op de site van Ticketmaster. Met name: dat er “geen of een zeer beperkt aantal” tickets nog beschikbaar waren.

Toen om 11.05 uur die 54.000 wachtenden gepasseerd waren, was er nog mogelijkheid om een ‘platinum ticket’ ver voorbij de 400 euro te kopen. Maar na refreshen van de pagina was ook dat kaartje weg. Zoekopdrachten in andere prijscategorieën leverden evenmin resultaat op.

Niet veel later kwam ook de officiële melding van Live Nation, de organisator van het concert. “Alle 50.000 tickets voor het Brusselse concert van Beyoncé’s ‘Renaissance World Tour’ zijn uitverkocht.