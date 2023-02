Ze stapelt de nationale records op: pas 18-jarige Roos Vanotterdijk verbetert in Antwerpen nu ook het BR 100 meter vrije slag

Roos Vanotterdijk heeft vrijdag tijdens de eerste dag van de Open Vlaamse zwemkampioenschappen in het Antwerpse Wezenbergbad het Belgische record op de 100 meter vrije slag verbeterd.

De 18-jarige Vanotterdijk tikte in de reeksen aan in 54.72. Daarmee was ze achttien honderdsten sneller dan Valentine Dumont (54.90) op het WK van 2019 in het Zuid-Koreaanse Gwanju.

Zowel Vanotterdijk als Dumont gelden als twee van de grootste Belgische zwemtalenten. Vorig jaar verbeterde Vanotterdijk al het Belgisch record op de 50 meter rugslag, de 100 meter rugslag en de 100 meter vlinderslag op de langebaan, op de kortebaan deed ze dit ook op de 100 meter wisselslag en de 50 meter rugslag. In Antwerpen voegde ze daar nu al haar zesde BR aan toe.