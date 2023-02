Restaurant haalt ruim 11.000 euro op voor slachtoffers aardbevingen: “Zelfs mensen uit buurlanden kwamen eten”

Het was donderdag nog een drukkere dag dan gewoonlijk in restaurant Merad in hartje Mechelen. De van origine Turkse familie die de zaak uitbaat, schenkt de volledige dagopbrengst aan de hulpdiensten in Turkije. “We hebben ook heel wat donaties gekregen. In totaal kunnen we 11.373,20 euro overmaken”, zegt Dilara Demir.

De catastrofe in Turkije en Syrië brengt ook in ons land een stroom van hulp- en steunacties op gang. In restaurant Merad op de Vismarkt kon je donderdag iets gaan eten of drinken om de hulpverlening in Turkije te steunen. “Mijn familie is zelf afkomstig uit Malatya”, zegt Dilara. Dat is de hoofdstad van de gelijknamige provincie in Oost-Anatolië. “De regio is zwaar getroffen.”

Dilara wilde heel graag iets doen voor de slachtoffers. Samen met haar man Burhan Demir besliste ze om de volledige dagopbrengst te schenken aan de hulpdiensten die druk in de weer zijn. “Zij halen niet alleen mensen uit het puin, maar ze zorgen ook voor basisbehoeften. In het getroffen gebied hebben 13,5 miljoen mensen hulp nodig. Dat zijn er meer dan er in België wonen. Daarom leek het ons een goed idee om de hulpdiensten ter plaatse te steunen”, vertelt Dilara.

De respons van klanten en andere sympathisanten was groot. “Van zodra we onze actie online hadden gezet, begonnen de berichtjes binnen te lopen”, zegt Dilara. “Er zakten zelfs mensen vanuit de buurlanden naar Mechelen af. We hadden klanten uit Duitsland en Nederland. Onder andere uit Groningen, helemaal in het noorden”, vertelt Burhan.

Overdag hadden de uitbaters een standje op de Vismarkt waar ze Turkse thee verkochten voor vijf euro. “Daarnaast schenken we heel de omzet van ons restaurant weg. Samen met enkele donaties komen we zo uit op het mooie bedrag van 11.373,20 euro. We zijn heel blij en trots”, zegt Dilara.