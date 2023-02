Hij was ploegmaat van Oranje-internationals Gakpo en Teze, maar terwijl zij voor Liverpool en PSV spelen, werkt Kaan Tanriver (24) de derby... Sporting Hasselt-Belisia af. “Ach, als je het leed na de aardbeving in Turkije ziet, is voetbal toch bijzaak”, zegt de Genkenaar. Wij legden de Hasselt-middenvelder vier gevoelige thema’s voor zijn sterke lijf.