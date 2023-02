De Californische Tania heeft enkele mensen aan het denken gezet toen ze vijf dagen geleden een vliegtuig filmde dat stil in de lucht leek te hangen. “Is dit een storing in de Matrix?” schreef ze onder haar video op TikTok. Anderen reageerden met gelijkaardige gebeurtenissen, maar veel van hen konden geen duidelijke verklaring geven - al was die eigenlijk niet ver te zoeken.