Negen huiszoekingen in Antwerpen en Lier in onderzoek naar phishing, zeven verdachten gearresteerd

In twee gerechtelijke onderzoeken werden woensdag in opdracht van de onderzoeksrechter negen huiszoekingen uitgevoerd, waarbij zeven verdachten werden gearresteerd. Het gaat om twee onderzoeken naar phishingpraktijken.

Op 16 oktober 2021 werden vier personen door politiezone Antwerpen uit een Airbnb in de Kaasstraat in Antwerpen gezet na klachten van overlast. Enkele uren later wilde één van de personen een laptop komen terughalen, maar die was samen met een aantal telefoontoestellen al aan de politie overhandigd. “Uit de exploitatie bleek dat de apparaten gebruikt werden bij smishingcampagnes en phishing via advertenties op sociale media”, zegt woordvoerder Kato Belmans van het Antwerps parket. “Daarbij werden spullen te koop aangeboden. Geïnteresseerden kregen een link om te betalen, maar het ging in realiteit om een phishinglink.”

Uit het verdere onderzoek van de federale gerechtelijke politie (FGP) in Antwerpen komt een criminele organisatie naar voren, waarbij elk lid een eigen taak had.

De onderzoeksrechter gaf het fintechteam de opdracht tot vier huiszoekingen in Antwerpen en Lier. Daarbij werden vier mannen van 19, 19, 20 en 21 gearresteerd. Na de voorleiding heeft de onderzoeksrechter hen aangehouden onder de modaliteit van het elektronisch toezicht. Ook kon de FGP bij de invallen 16.845 euro, luxegoederen, verschillende gsm-toestellen en een ledger (een toestel waarop men cryptomunten kan zetten) in beslag nemen. Het gerechtelijk onderzoek loopt verder.

Tweedehandsfora

In een ander gerechtelijk onderzoek voerde de politiezone Antwerpen vijf simultane huiszoekingen uit in Antwerpen. Daarbij werden drie verdachten van 18 jaar gearresteerd. De onderzoeksrechter hield hen na de voorleiding aan.

“Op basis van een aantal aangiftes van phishing ontdekte politiezone Antwerpen in september 2022 dat eenzelfde dader steeds opdook in de warenhuizen Delhaize in Antwerpen en dat hij met een kompaan aankopen deed in die supermarkten”, zegt Belmans. Ze boden één goedkoop product aan en vroegen dan cash geld aan de kassa. Er werd contactloos betaald. Daarbij werden gestolen bankgegevens van verschillende slachtoffers gebruikt.

Tweedehandssites

De slachtoffers werden gecontacteerd op Facebook Marketplace of 2ehands.be. De verdachten maakten een vals Facebook-account aan om een advertentie voor bijvoorbeeld een JBL Boombox of een iPhone te plaatsen. In een chatgesprek met een potentiële koper werd een prijs afgesproken en stuurde de organisatie een betaallink. Dat leidde het slachtoffer naar een nagemaakte website waar de gegevens gestolen werden.

Ook het omgekeerde gebeurde. “De verdachten deden zich op diezelfde tweedehandsfora voor als geïnteresseerde kopers van aangeboden luxe goederen”, zegt Belmans. “Men maakte een afspraak om het op te halen en toonde daarbij op de smartphone telkens een valse overschrijving als bewijs van betaling. De verdachten verdwenen dus telkens met het aangeboden product zonder betalen. Ook bij deze modus werden telkens valse profielen gebruikt.”

“Het onderzoek bracht de drie verdachten in beeld die mogelijk verantwoordelijk zijn voor de gepleegde feiten. Ze bedienden zelf het phishingpanel, dat is de digitale tool waarmee valse website worden opgezet en waarmee criminelen de inloggegevens van slachtoffers kunnen bemachtigen. Ze registreerden verschillende valse profielen op verschillende tweedehandsfora en cashten zelf het buitgemaakte geld”, aldus woordvoerder Kato Belmans van het Antwerps parket.

Bij de huiszoekingen van woensdag werd ruim 4.000 euro cash aangetroffen, verschillende laptops en desktops, gsm’s, kaartlezers en tal van blanco betaalkaarten.

Alle verdachten verschijnen op dinsdag 14 februari voor de raadkamer in Mechelen.

Alert blijven

Politie en parket willen waarschuwen om alert te blijven. Het is belangrijk dat mensen die gebruik maken van tweedehandsplatformen zich niet laten verleiden om betalingen te verrichten via een aangeboden link of betaalverzoek. Schrijf telkens zelf het verschuldigde bedrag over via je bankapp of kies voor een cashbetaling bij overdracht van het gekochte goed.