Robot speelt de hoofdrol in theatershow Improbotics voor 2.000 Limburgse leerlingen

Artificiële intelligentie beroert de gemoederen in veel scholen. Nu toert in Limburg een voorstelling waarin een robot dankzij artificiële intelligentie helemaal zelfstandig een volwaardige rol opneemt in een theaterstuk tussen echte acteurs. Samen brengen ze improvisatietheater. De show was al te gast op de Corda Campus in Hasselt waar de leerlingen van het Virga Jessecollege en Level X op bezoek kwamen.

De combinatie van wetenschap en techniek in een boeiende theatervoorstelling vinden UHasselt en Hogeschool PXL ideaal om leerlingen warm te maken voor STEM-opleidingen. Daarom organiseren ze deze voorstelling in samenwerking met Technopolis, verspreid over zes plaatsen in Limburg voor de derde graad van het secundair onderwijs. In zeven voorstellingen zullen in totaal 2.000 leerlingen kennismaken met wetenschapscommunicatie en STEM. Bij de aanvang van de voorstelling verwelkomen de rector van UHasselt, Bernard Vanheusden, en de algemeen directeur van Hogeschool PXL, Ben Lambrechts, de leerlingen. Daarbij spreken ze ook met de robot Alex, en worden zo zelfs even een deel van de voorstelling. Wat betekenen woorden als ‘kunst’, ‘creativiteit’ en ‘humor’ in een tijd van smart technology en zelflerende algoritmes? Kan een robot ooit theater maken en zo ja, hoe ziet dat theater er dan uit? Tijdens de theatervoorstelling Improbotics wordt dit getest door de chatbot Alex leven in te blazen. Hoewel deze robot eerst zelf meespeelt in de voorstelling, gaan de artiesten van Improbotics al gauw een stapje verder. Alle spelers dragen een oortje, waarmee ze de tekst van Alex rechtstreeks in hun oor kunnen ontvangen. Wanneer Alex als een onzichtbare regisseur de touwtjes in handen neemt en een van de spelers overneemt als ’cyborg’, heeft het publiek er het raden naar wie door de theatrale robot wordt bestuurd, en wie er spreekt uit eigen vrije wil.