Scandi klasse: Ikea en Marimekko ontwerpen samen een nieuwe collectie

BASTUA, zo heet de samenwerking. En dat is niet toevallig, want die term betekent in de Zweedse regio Småland zoveel als sauna. Dat saunaritueel was één van de inspiratiebronnen voor de kleurrijke productlijn, die de welgekende, kleurrijke Marimekko-prints combineert met IKEA’s legendarische eenvoud.

Finse roots

“De essentie van Marimekko’s Finse roots en de connectie ervan met de historische origine van de saunacultuur vastleggen was een fundamenteel deel van het designproces en de creatie van de BASTUA prints”, aldus Rebekka Bay, Creative Director bij Marimekko. “Marimekko wil vreugde brengen in het dagelijkse leven van mensen door middel van kleurrijke prints en ontwerpen, en we zijn dan ook verheugd om die droom te zien uitkomen in samenwerking met IKEA.”

De collectie zal vanaf begin maart beschikbaar zijn bij IKEA-filialen wereldwijd en telt 26 producten, gaande van glazen kannen tot douchegordijnen.