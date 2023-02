35 gewonden na ongeval op Duitse snelweg met reisbus die op weg was naar België, ook Belgen aan boord

Bij een ongeval met een reisbus die op weg was naar ons land zijn vrijdagochtend op een Duitse snelweg 6 mensen, onder wie de bestuurder, zwaargewond geraakt. 29 anderen liepen lichte verwondingen op. De bus met in totaal 54 passagiers was op de A2-snelweg nabij de stad Maagdenburg van de weg afgeraakt en gekanteld, zo meldt de politie.

Volgens Duitse media kwamen de reizigers – allemaal tussen 10 en 60 jaar oud – vooral uit Polen, maar op de bus zaten ook mensen uit Oekraïne, Wit-Rusland en ons land. De bus was van Warschau op weg naar ons land.

Het voertuig was rond 3 uur ’s nachts nabij het knooppunt Bornstedt van de weg geslipt en uiteindelijk gekanteld op zijn dak tot stilstand gekomen. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en moesten enkelen van de inzittenden bevrijden uit de bus. De zwaargewonden werden naar het ziekenhuis gebracht, de andere passagiers werden met een vervangbus naar een verzamelpunt gebracht en daar verzorgd.

Wat het ongeval veroorzaakt heeft, is niet duidelijk. Volgens de politie was de weg niet nat of glad. Er zal nu onderzocht worden of de 57-jarige bestuurder, die zelf ook zwaargewond raakte, mogelijk met fysieke of technische problemen te kampen kreeg. Hij blies in ieder geval negatief.