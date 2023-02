VIDEO. Ongezien: bokslegende Floyd Mayweather Jr. steelt debuutshirt NBA-ster Kyrie Irving

Volgens schattingen zou hij 420 miljoen euro in zijn bezit hebben, maar toch liet de Amerikaan Floyd Mayweather Jr. zich woensdagnacht bijzonder hebberig opmerken. Hij woonde een basketbalwedstrijd bij tussen Los Angeles Clippers en Dallas Mavericks, waar All Star Kyrie Irving zijn debuut maakte. En daar wilde Mayweather wel een blijvend aandenken van.

Floyd Wayweather Jr. is een van de meest succesvolle boksers ooit. — © AFP

Na de wedstrijd ging de debuterende Irving naar Mayweather om elkaar te begroeten. De basketbalspeler had zijn nieuw shirt uitgedaan voor hij richting Mayweather wandelde en hield het in zijn linkerhand. Mayweather greep het shirt van Irving vast en liet niet meer los. Die laatste leek te proberen de trui terug te trekken, maar de sterke bokser hield koppig vast. Irving liet dan maar los, deed alsof er niets aan de hand was maar was zo wel zijn debuutshirt kwijt.

Irving, die voordien uitkwam voor de Brooklyn Nets, scoorde 24 punten in zijn debuut voor Dallas. De Mavericks wonnen uiteindelijk met 104-110.