STVV’er Jorge Teixeira verloor zes kilo op acht maanden: “Op mijn leeftijd is wendbaarheid belangrijker dan kracht”

Door de aanslepende blessure van Toni Leistner moet Jorge Teixeira in zijn laatste contractjaar nog vol aan de bak. Maar daar is de Portugees meer dan klaar voor. De oudste der Kanaries geeft ons een inkijk in hoe hij op z’n 36ste nog topfit blijft. “Een ander voedingspatroon en veel looptrainingen doen het meeste, maar ook een gewijzigd fitnessschema heeft me geholpen.”