Flaine: ooit het lelijke eendje onder de Franse skioorden, nu kan je er in alle luxe op skilatten tot aan je appartement

Wie dacht dat Pierre & Vacances alleen maar budgetvriendelijke accommodatie aanbiedt, heeft het mis. De toerismegroep is zich meer en meer aan het focussen op luxe. Zo ook in Flaine, waar het twee vijfsterrenresidenties heeft. In Les Terrasses d’Eos kom je ruimschoots aan je trekken. Een groot verwarmd buitenbad, sauna, jacuzzi en hamam zitten allemaal in de prijs van de huur van een appartement inbegrepen. Een gratis shuttle brengt je waar je ook moet zijn. En skiën kan van deur tot deur. Vooral dat laatste is – tenminste als er voldoende sneeuw ligt – onbetaalbaar.