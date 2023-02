Nederlandse politie onderzoekt projectie op Anne Frank Huis

De Nederlandse politie onderzoekt een tekst die “onlangs” zou zijn geprojecteerd op het Anne Frank Huis in Amsterdam, meldt een woordvoerder. Beelden hiervan doken op via een rechts-extremistisch Telegramkanaal.

De tekst, waarin Anne Frank in relatie wordt gebracht met een balpen, is onderdeel van een complottheorie die beschrijft dat ze haar dagboek niet zelf zou hebben geschreven. Dit soort pen zou volgens de complotdenkers pas na de oorlog in gebruik zijn geraakt.

De tekst luidde “Anne Frank is uitvinder van de balpen”. De politie meldt “ermee bezig” te zijn en kan op een later moment meer vertellen. Het is nog niet nader te duiden wanneer de actie precies zou zijn uitgevoerd.

De Anne Frank Stichting laat in een eerste reactie weten op de hoogte te zijn van de projectie. Er volgt op korte termijn een verklaring.

Eerder werden al extremistische boodschappen geprojecteerd op de Erasmusbrug in Rotterdam en op een gebouw van de UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) in Venlo. In Rotterdam ging het om “Vrolijk Blank 2023” en de uit het Engels vertaalde zin: “We moeten het bestaan van ons volk en de toekomst van witte kinderen verzekeren”. Die zin is ook wel bekend onder de afkorting ‘14 words’, een tekst van een Amerikaanse neonazi.