Sandro Muto: “Van de rug tot de hamstrings, ik voel zoveel kwaaltjes dat het misschien wel tijd is om op te houden.” — © Boumediene Belbachir

Hij staat op dit moment op kop in onze verkiezing van ‘Speler van het Jaar’ in tweede provinciale B, maar toch vindt Sandro Muto het tijd om te stoppen met voetballen. “Van de rug tot de hamstrings, ik voel zoveel kwaaltjes dat het misschien wel tijd is om op te houden”, zegt de bijna 35-jarige spits van As-Niel United.