‘Titanic’ vaart opnieuw de bioscopen binnen: “We waren zeker dat we 100 miljoen zouden verliezen”

Dat hij momenteel record na record breekt met het vervolg op ‘Avatar’, is niet genoeg voor James Cameron (68). Sinds woensdag loopt ‘Titanic’, die andere kaskraker waarmee de regisseur onverwacht alle records brak, opnieuw in de bioscopen. Dit keer in 3D. 25 jaar oud is hij intussen, maar nog steeds loopt het publiek storm voor de romance tussen Jack en Rose, de megahit van Céline Dion en de peperdure spektakelscènes.