GETEST. Moeten er nog manons zijn? Leonidas lanceert drie nieuwe smaken ★★★☆☆  

Er waren al versies op het origineel met pure- en melkchocolade, maar nu zijn er dus nog eens drie nieuwe: de Manon Ruby, de Manon Caramel Blond en de Manon Café serré. We beginnen met felroze Manon Ruby en kunnen daar kort over zijn: te zuur naar onze smaak, en weinig framboos te bespeuren. Lijkt amper op het origineel. De Caramel Blond is dan een pak beter, met naast de karamel zelfs een subtiele zoute toets. Iets zoeter dan de gewone Manon, maar wel lekker. Spijtig dat er de typische hazelnoot in zit, want een pindanootje was in combinatie met de karamel nog beter geweest. De Café serré doet op dat vlak beter: daar is de noot vervangen door een crunchy koffieboontje. Die bittere nasmaak is perfect om de zoetigheid van de roomvulling te counteren. Heerlijk bij een bakje troost. Al blijft de originele Manon beter dan de drie nieuwe smaken - een 110-jarige weet heus wel wat lekker is, Leonidas.

Doosje met de 7 manons ter gelegenheid van 110 jaar Leonidas, 6,50 euro op leonidas.be en in de winkels ★★★☆☆