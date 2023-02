OPROEP. Heb jij problemen met jouw fiets van het merk Cowboy?

In een fiets van Cowboy zijn alle kabels, elektrische leidingen en de batterij weggewerkt in het frame. — © rr

Het Brusselse fietsmerk Cowboy moet in twee maanden tijd miljoenen euro”s vers geld vinden. Lukt dat niet, dan is een faillissement steeds moeilijker te vermijden. Klanten wachten ongerust af en ondervinden ook problemen met hun fiets. Doet hun elektrische fiets het straks nog wel? Ondervind jij ook problemen met je fiets of de batterij ervan? Werkt alles zoals het zou moeten? Of heb je andere klachten? Laat het ons weten.