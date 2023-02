De grootste corruptie uit de tennisgeschiedenis: Marokkaanse oud-speler levenslang geschorst na recordaantal matchfixingovertredingen

De Marokkaanse oud-tennisser Younes Rachidi wordt levenslang geweerd van het tennis nadat hij schuldig is bevonden aan maar liefst 135 gevallen van matchfixing, een recordaantal. Dat meldt het Internationaal Agentschap voor Integriteit in Tennis (ITIA) donderdag. Nooit eerder stelde het ITIA of haar voorganger zoveel inbreuken vast bij dezelfde persoon.

De 36-jarige Younes Rachidi verdedigde tien keer de kleuren van Marokko op de Davis Cup. Zijn hoogste notering op de ATP-ranking behaalde hij in 2013 als dubbelspeler. Hij bezette toen de 473e plaats op de wereldranglijst. Rachidi speelde zijn laatste professionele wedstrijd in 2017 en verzamelde in de loop van zijn carrière 53.102 dollar aan prijzengeld. Als gevolg van zijn sanctie kan hij niet langer “spelen, coachen of officiële tennisevenementen bijwonen”. Zo kondigde het ITIA aan in een verklaring. Hij krijgt ook een boete van 34.000 dollar.

Younes Rachidi was onlangs betrokken bij matchfixing met twee Algerijnse spelers, beide geschorst door het ITIA. Die zaak is gelinkt met onderzoeken die samen met de Belgische tak van het ITIA worden gevoerd. Daarin worden een aantal spelers ervan verdacht, betrokken te zijn bij wedstrijdvervalsing.