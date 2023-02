GETEST. Leopold 7 van brouwerij Vandeck: te weinig karakter ★★☆☆☆  

Op het etiket “triple de Hesbaye”, dus een tripel van Haspengouw. De zeven staat voor het gebruik van zeven ingrediënten. Niet echt volmondig, dit goudblond bier. De smaak van nougat met noten, ook fruit, met name vijgen. In de afdronk proef je rijstwafels. Zo goed als geen bitterheid in de nasmaak, alleen wat amandel. Het lijkt wel of de hop vergeten is. Geen echte fouten maar te weinig karakter. De brouwerij huldigt de duurzaamheid en de ecologische aanpak.

Leopold 7 Brouwerij Vandeck, Heron Alcoholvolume 8,5 graden Schenktemperatuur 6-8 Lekker bij koninginnenhapje Bewaren 1 jaar ★★☆☆☆