Vlaamse bedrijven vrezen voor miljardenschade als stikstofakkoord uitblijft

De voorbije maanden is al veelvuldig geprotesteerd tegen het uitblijven van een stikstofakkoord waar iedereen zich in kan vinden. — © BELGA

De Vlaamse bedrijven dringen er bij de Vlaamse regering op aan om snel een akkoord te sluiten in het stikstofdossier. “Zoniet belanden we in een vergunningenstop die miljarden aan investeringen en economische groei zal kosten”, zeggen ze vrijdag in een open brief aan de regering.

“Als u op korte termijn niet tot een akkoord komt over een definitief stikstofkader voor Vlaanderen, dan zijn de gevolgen niet te overzien”, zeggen de Vlaamse Ondernemers. Dat is een samenwerkingsverband tussen twintig sector- en werkgeversorganisaties, zoals ondernemersorganisatie Agoria, en de federaties Comeos (handel), essenscia (chemie), Fevia (voeding) en Embuild Vlaanderen (bouw).

Volgens hen zal elk uitstel van zo’n akkoord economische en maatschappelijke schade met zich meebrengen. “De Nederlandse economie - die met een vergelijkbaar stikstofprobleem kampt - leed al voor meer dan 28 miljard euro schade. Die miljardenfactuur dreigt ook onze bedrijven en sectoren hard te treffen”, klinkt het in de open brief. En de impact zal breed zijn: van de bouw van private en publieke voorzieningen, de aanleg van wegen, over investeringen in duurzame basisinfrastructuur en energievoorziening, tot havens, industrie, mobiliteit en landbouw, waarschuwen ze.

Krokusakkoord

De bedrijven roepen de Vlaamse regering op om de principes van het zogenoemde krokusakkoord te herbevestigen. “In geen geval kunnen we aanvaarden dat u opnieuw de beslissing op de lange baan zou schuiven, want dan zullen rechters beslissen over het lot van allerhande investeringsprojecten”, zo schrijven ze. “Nog erger zou het zijn als u de stikstofdeal van vorig jaar zodanig zou aanpassen of bijsturen dat we weer van vooraf aan moeten beginnen. Dat zou een jarenlange vertraging betekenen, een vertraging die een miljardenfactuur met zich meebrengt.”

Het eerste stikstofakkoord van februari vorig jaar is nog steeds niet gestemd in het parlement. Regeringspartij CD&V wil een aantal maatregelen uit het akkoord herroepen, tot frustratie van coalitiepartner N-VA. Een van de heikele punten is de ‘rode lijst’, dat is de lijst met landbouwbedrijven en mestverwerkers die door de combinatie van hun ligging met hun uitstoot de grootste impact hebben op de waardevolle natuur in hun omgeving en die tegen 2025 zouden moeten sluiten.