Adnan (17) na vier nachten van onder puin van ingestort gebouw gehaald: “Overleefd door mijn eigen urine te drinken”

Zelfs vijf dagen na de verwoestende aardbeving in het grensgebied van Turkije en Syrië worden overlevenden van onder het puin gehaald. De 17-jarige Adnan was afgelopen nacht een van hen. De foto met zijn moeder en broer naast hem gaat de wereld rond. “Ik heb overleefd door urine te drinken”, zegt hij zelf.

Reddingswerkers doen er in de grensstreek van Turkije en Syrië ook vier nachten na de aardbeving nog alles aan om mensen te zoeken die levend onder het puin liggen. Dat na die tijd nog overlevenden gevonden kunnen worden, bewijst de foto van Adnan Mohammet Korkut (17) die vrijdag de wereld rondgaat.

De tiener werd in de nacht van donderdag op vrijdag van onder het puin gehaald in het Turkse Gaziantep. Levend, en zelf schijnbaar ongehavend. De reddingswerkers hadden hem horen roepen en begon zo aan hachelijke reddingsactie. Zijn vader was al die tijd in het midden van de weg naast het ingestorte huis blijven wachten en had naar eigen zeggen vijf dagen lang vijf keer per dag gebeden voor zijn zoon.

Kelder

Korkut had zich verschanst in de kelder van het ingestorte gebouw, zo vertelde hij na zijn redding aan Turkse media. Toen hij na 94 uur reddingswerkers hoorde in de verte, begon hij te roepen. Na een reddingsactie van een half uur slaagden de reddingswerkers erin hem te bereiken, en de jongeman stapte zelf naar buiten. Toen hij op een brancard naar de ziekenwagen gebracht werd om te controleren of alles in orde was, vlogen zijn vader Mehmet en moeder Pakize en zijn broer op hem af. Geëmotioneerd, zielsblij om hem terug te zien.

“Het gaat met mij”, reageerde hij zelf. “Ik heb het kunnen overleven door mijn eigen urine te drinken. Daar ben ik God enorm dankbaar voor. Ik heb gewacht tot jullie kwamen, en jullie zijn gekomen. “

Volgens het Turkse persagentschap Anadolu werden in de provincie Kahramanmaras na 92 uur ook een moeder en haar dochter gered, en in diezelfde regio werd ook de vijfjarige Mina levend vanonder het puin gehaald. In de provincie Hatay werd 88 uur na de beving de tweejarige Fatima gered.

21.000 doden

De aardbeving met een kracht van 7,7 had maandagochtend het Turks-Syrische grensgebied opgeschrikt. Maandagmiddag volgde in dezelfde regio nog een andere beving met een magnitude 7,6. Het dodental van de ramp loopt om de paar uur verder op: al meer dan 21.000 mensen lieten er het leven. Het vermoeden is dat er onder het puin nog vele duizenden overleden personen liggen.

© AP

© AP