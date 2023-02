Orange keert net als vorig jaar geen dividend uit en verwacht “moeilijk jaar met aantal struikelblokken”

De omzet kwam uit op 1,39 miljard euro, 2 procent meer dan in 2021. “Dat sluit aan bij onze vooruitzichten”, luidt het in een persbericht. De telecomoperator lokte 36.000 nieuwe mobiele postpaidklanten (+2,5 procent) en 26.000 extra kabelklanten (+12,4 procent). De brutobedrijfswinst na leasing - Orange hanteert het zogenaamde ‘ebitdaal’-winstcijfer - ging 5,9 procent hoger tot 373,7 miljoen euro.

“We mogen tevreden zijn over onze prestaties, zowel commercieel als financieel”, zegt topman Xavier Pichon in een persbericht. “Ondanks de vertraging van de markt blijft ons klantenbestand groeien, vooral in het convergente segment. Daardoor zijn zowel onze omzet als onze marges gestegen.”

VOO

Orange sloot eind 2021 een overeenkomst met de Luikse intercommunale Nethys om de Waalse telecomoperator VOO over te nemen. Die overname is nog niet rond, omdat de Europese Commissie een diepgaand concurrentie-onderzoek voert. Orange verwacht de deal in het tweede kwartaal te kunnen afronden. Maar “gezien de impact van de overname van VOO op de balans zal de raad van bestuur op de jaarlijkse algemene vergadering geen dividend voor het boekjaar 2022 voorstellen”, zegt het bedrijf.

Wat het huidige boekjaar betreft, verwacht Orange Belgium “een moeilijk jaar met een aantal struikelblokken, voornamelijk door de moeilijke macro-economische context”. De telecomoperator verwacht net als vorig jaar een “eencijferige groei van onze omzet”, terwijl de ebitdaal zou moeten uitkomen tussen 360 miljoen en 375 miljoen euro.