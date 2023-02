Geheime Russische dienst belast met opdracht om beledigingen tegen Poetin op te sporen

De Russische overheid heeft een geheime dienst opgericht die als taak heeft om beledigingen tegen president Vladimir Poetin op het internet op te sporen. Dat is aan het licht gekomen nadat de Russische communicatiedienst gehackt werd door WIt-Russische hackers, schrijft The daily beast.

“Kale dwerg”, “Hitler-wannabe”, “dief”: komt er ergens op het internet een beledigend artikel over Vladimir Poetin of spotprenten over de Russische president, dan gaat die waakhond meteen tot actie over. Volgens The daily beast, iStories en andere media worden de president en zijn regering continu op de hoogte gehouden van wat het geheime team vindt.

Dat kwam aan het licht nadat eind vorig jaar een surreëel lek was ontstaan bij de Russische communicatiedienst Roskomnadzor. Die dienst werd aangevallen door een groep Wit-Russische hackers, die toen beweerden dat ze op een van de servers heel wat data gestolen hadden van een geheime dienst die “reguleerde” wat in de media verscheen. Die data werd overgemaakt aan onafhankelijke Russische journalisten, die ze wekenlang onderzochten en nu met hun resultaten naar buiten komen.

Negatieve publicaties

Bij die gestolen data waren er rapporten van “negatieve publicaties” over Poetin en een intern systeem waarlangs gegevens van de personen en media achter die berichten doorgegeven werden aan de president en zijn veiligheidsdiensten. Volgens de onderzoeksjournalisten heeft Poetin mensen die de klok rond voor hem werken en continu het internet afspeuren. Zelfs de meest onschuldig ogende meme wordt gemeld.

De oorlog in Oekraïne is een van de zaken waar de geheime dienst in het bijzonder naar moet zoeken, maar ook de veelbesproken gezondheidstoestand van Poetin is een verplichte zoekopdracht. De taak van de dienst is de “destabilisatie van de Russische samenleving tegen te gaan”, staat in een van haar rapporten te lezen.