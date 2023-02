Auto rijdt in Witbeek Neeroeteren en zet 47 gezinnen tijdelijk zonder stroom: “Inzittenden raakten niet uit wagen”

MAASEIK

Donderdagavond om 22.05 uur is een auto op spectaculaire wijze in de Witbeek beland aan het Scholtisplein, vlak naast het oude gemeentehuis van Neeroeteren. De twee inzittenden moesten uit hun Ford bevrijd worden. Als bij wonder bleven de chauffeur en zijn vrouwelijke passagier ongedeerd. Door de klap zaten minstens 47 gezinnen in het centrum van Neeroeteren tijdelijk zonder stroom en internet.