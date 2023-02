Achter privéjets van regering en koning zit Russische connectie

In 2020 ­verkocht Defensie zijn eigen Embraer-vliegtuigen, die dan al twintig jaar dienst deden voor de witte vloot. Eind 2019 sloot Defensie een 12-jarig contract - prijskaartje: 124,5 miljoen euro - om voor de witte vloot twee Falcon 7X-toestellen te leasen bij Abelag Aviation, een privébedrijf dat sinds 2016 de commerciële naam Luxaviation Belgium gebruikt.

De Luxemburgse Luxaviation-groep heeft wereldwijd meer dan 250 vliegtuigen en helikopters, ruim 1.400 werknemers en een omzet van 550 miljoen euro, waarvan zo’n 70 miljoen euro in België. Naar de Luxaviation-groep en zijn CEO en hoofdaandeelhouder, de 50-jarige Luxemburger Patrick Hansen, is de voorbije maanden onder de naam Corporate Transparency EU een internationaal journalistiek onderzoek gevoerd onder leiding van het collectief OCCRP.

Russische zakenlui

Hansen blijkt verbonden aan 90 vennootschappen, die reiken tot in de Britse Maagdeneilanden en Belize. Achter sommige postbusvennootschappen die hem miljoenen euro’s toestopten, gaan Russische zakenlui schuil. In de jaren voor de oprichting van Luxaviation heeft Hansen zelf als consultant in Rusland gewerkt.

Van die Russische connectie achter Luxaviation was het kabinet van minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) niet op de hoogte, meldt haar woordvoerder Cédric Maes in een geschreven reactie. De militaire inlichtingendienst ADIV, die de nodige screenings had kunnen doen, was niet betrokken bij de gunningsprocedure van het contract.