Zeven nieuwe gemaskerde stemmen in ‘The masked singer’: lokt aflevering twee zo evenveel kijkers als de eerste?

Een nieuwe aflevering van The Masked Singer, maar net zoals vorige week opnieuw zeven gemaskerde bekende personen. Want de volledige bende is vanaf dit seizoen immers opgesplitst in twee groepen. Vanavond krijg je dus allemaal nieuwe figuren te zien. Maak kennis met Hippo, Foxy Lady, Minotaurus, Vlinder, Kolonel Mops, Kosmos en Tovenaar!

Net zoals vorige week is er opnieuw een groepsnummer. De nieuwkomers wagen zich aan Take On Me van A-ha. En dan begint het echte werk. Het is opnieuw een mix van actuele hits van Lizzo, Ellie Goulding en Sam Ryder tot klassiekers die beroemd werden dankzij Chaka Khan, Neil Diamond, Queen en Vogue.

In drie duels gaan de Masked Singers de confrontatie aan met elkaar. Zwaargewicht Hippo trotseert Kosmos, Foxy Lady probeert Tovenaar te sluw af te zijn en de futuristische Vlinder, aaibare Kolonel Mops en - volgens Jens Dendoncker toch wat ‘scary’ - Minotaurus gooien hun lijf en leden in de strijd.

Wie er schuil gaat achter het stemgeluid? Het is een vette kluif voor speurders Kevin Janssens, Bart Cannaerts, nieuwkomer Tine Embrechts en voor het eerst ook een geheimzinnige mystery speurder. Iemand die van zichzelf beweert dat hij thuis in de zetel veel namen juist kan raden. Dat klinkt veelbelovend. Eén ding is zeker: de stemmen van deze nieuwe lichting Masked Singers laten de speurders met open mond achter. “Ik ben echt blown away! Dit is wereldklasse!”, klinkt het na één van de performances uit de mond van Tine Embrechts.

Het seizoen is vorige week alvast uitmuntend gestart met bijna 2 miljoen kijkers.

The Masked Singer, VTM, vrijdag om 20.35u