BNXT LEAGUE. Limburg United naar Elite Gold, Leuven valt ondanks zege naast top vijf

Limburg United is na winst op de 17de speeldag bij Luik zeker van een stek in de top vijf en Elite Gold. Leuven Bears won ook on the road bij Charleroi maar moet dus aantreden in Elite Silver. Vrijdagavond is er Brussels-Bergen, zaterdag is er Kangoeroes Mechelen-Luik en zondag de topper tussen Oostende en Antwerp Giants.