Limburg United heeft ticket voor Elite Gold beet na overtuigende zege in Luik

Tegen Oostende lukte het vorige week niet, maar in Luik pakte Limburg United het laatste Belgische ticket voor de Elite Gold. Luik was geen partij voor de Limburgers, die in het derde quarter al zeker waren van de overwinning. United scoorde 15 driepunters.

Hubo Limburg United startte collectief sterk, waardoor na drie minuten iedereen van de starting five een keer had gescoord (5-12). Luik reageerde via Dragan (ex-United), die na zes minuten al 11 punten had gemaakt: 18-17. De Limburgers moesten het opnieuw van de driepunters hebben (9 in de eerste helft). Twee van die bommen waren van Ceyssens, die ook inside sterk was. Hij zorgde voor een nieuw kloof en via Stein en Cale werd de voorsprong 13 punten (39-52).

© Serge Minten

Job gedaan

De Zeeuw duwde na de rust nog door en gooide zijn vierde en vijfde driepunter binnen. De wedstrijd lag daarna regelmatig stil, omdat United naar de vrijworplijn mocht door Luikse fouten. Na het derde quarter was het ticket voor de Elite Gold al binnen (57-85) “We wisten wat er vandaag op het spel stond”, aldus Westphalen. “Luik is een sterke ploeg en wij deden onze job. De focus was er van bij de start.”

Vijf Limburgers eindigden in de dubbele cijfers. Topscoorder Cale legde de century binnen en Kobe Abelshausen scoorde zijn eerste punten in de BNXT League. Bij Luik werden Dragan (ribben) en Van Den Eynde (vinger) afgevoerd naar het ziekenhuis.

Naast Limburg United waren Oostende, Antwerp Giants, Kangoeroes Mechelen en Spirou Charleroi al zeker van een plaats in de Elite Gold. Zij nemen het in de tweede ronde al zeker op tegen Den Bosch, ZZ Leiden, Donar Groningen en Landstede Hammers uit Nederland. Het laatste ticket gaat naar Leeuwarden of Feyenoord.

© Serge Minten

Jongeren tankten vertrouwen

“Ik ben heel trots op deze groep”, is Westphalen tevreden. “We sukkelen al lang met blessures, maar hebben dit nooit als excuus gebruikt. Vandaag zaten er vijf geblesseerden op de bank. De negen anderen, samen met Kobe Abelshausen, die ons door de week op training veel helpt, hebben gezorgd dat we de Elite Gold gehaald hebben. Binnenkort komen de geblesseerden terug en zijn mijn jonge spelers beter geworden. Ze hebben door veel minuten te spelen meer vertrouwen gekregen. Dat is een overwinning voor onze club.”

QUARTERS: 27-28, 14-24 (41-52), 16-33 (57-85), 28-20.

RSW LUIK: 32/58 shots (9/19x3), 12/15 vw, 26 rebounds, 25 fouten, LEMAIRE 0+0, BOGAERTS 2+2, DRAGAN 17+0, RODRIGUEZ 9+13, TUMBA 0+4, Potier 0+1, John Junior 3+10, Bruwier 0+2, Noterman 0+3, Cambo 0+5, Hagins 8+4, Van Den Eynde 2+2.

HUBO LIMBURG UNITED: 34/62 shots (15/26x3), 22/27 vw, 30 rebounds, 22 fouten, LEEMANS 2+2, DESIRON 4+0, DE ZEEUW 9+10, STEIN 8+9, HAMONDS 6+0, Cale 6+16, Ceyssens 12+5, Dedroog 5+5, Lesuisse 0+4, Abelshausen 0+2.