Groot Russisch offensief is gestart: “Er wordt continu geschoten”

Vernietigde Russische tank in de regio van Donetsk — © EPA-EFE

Russische troepen zijn aan een groot offensief begonnen in het oosten van Oekraïne. Ze proberen onder meer de verdedigingswerken bij de stad Kreminna te doorbreken, aldus de gouverneur van Loehansk.

lto, mtm Bron: Cnn, The Guardian, Reuters

Gouverneur Serhiy Haidai vertelde op de Oekraïense televisie dat het Russische leger in de aanval was gegaan en door een winterlandschap van sneeuw en bossen probeerde op te rukken naar het westen. Volgens Haidai is er sprake van “maximale escalatie” en een grote toename van het aantal beschietingen. “We zien kleine groepen (Russische soldaten, red.) die proberen op te rukken, soms met de steun van zware bepantsering zoals tanks, en soms niet. Er wordt continu geschoten.”

Volgens de gouverneur heeft het offensief voorlopig nog niet gewerkt. “Tot nu toe hebben ze geen succes gehad. Onze verdedigers hebben ze kunnen tegenhouden”, luidde het.

24 februari

Westerse regeringen verklaarden eerder al dat Rusland voor 24 februari, dag op dag een jaar na het begin van de invasie, opnieuw een grootschalige aanval op Oekraïne plande. Aangenomen wordt dat het belangrijkste doel is om de Donbas-regio te veroveren. Inclusief Loehansk, dat nu ook deels in handen is van de Oekraïners.

De exacte timing van de aanval was onbekend. Volgens bronnen binnen de Oekraïense regering is het nog altijd een mogelijk scenario dat de Russen ballistische raketaanvallen gaan uitvoeren op grote steden, waaronder ook hoofdstad Kiev, en gaan proberen om het oosten van het land af te snijden door bruggen te bombarderen en vanuit het noorden en zuiden op te rukken.

Steeds meer tekenen wijzen erop dat die grote Russische aanval nu al is begonnen. Troepen die zich al een tijdje hadden ingegraven, proberen nu opnieuw terreinwinst te boeken langs het brede front ten westen van de steden Svatove en Kreminna.

Als ze erin slagen om door de Oekraïense linies te breken, zouden de Russische troepen een stap dichter bij de veel grotere stad Kramatorsk komen, een belangrijk militair centrum van de Oekraïners. “We hebben zwaar materieel en artilleriemunitie nodig”, aldus Haidai. “Dan kunnen we niet alleen verdedigen, maar ook een tegenoffensief uitvoeren.”

Helft van tanks kwijt

Militaire analisten zijn echter sceptisch dat Rusland voldoende infanterie-eenheden heeft om snel op Oekraïens grondgebied op te rukken. Al erkennen ze wel dat sommige delen van de Oekraïens-Russische grens licht worden verdedigd, omdat het grootste deel van de Oekraïense strijdkrachten zich in de oostelijke provincie Donetsk bevindt.

En ook op het vlak van zware bepantsering hebben de Russen al wat verliezen geleden. Volgens Oryx, een Nederlandse onderzoekswebsite die aan de hand van publiek toegankelijke bronnen de materiële verliezen aan beide kanten van het conflict bijhoudt, zou Rusland al mogelijk de helft van alle tanks verloren hebben die het heeft ingezet in de oorlog met Oekraïne.

Het onderzoeksteam zegt dat het heeft geverifieerd dat 1.000 Russische tanks zijn vernietigd sinds het begin van de oorlog. Met nog eens 544 tanks die in beslag zijn genomen door de Oekraïense strijdkrachten, 79 beschadigde en 65 achtergelaten tanks komt het totale verlies op 1.688 tanks. Aan Oekraïense kant zijn volgens Oryx 459 tanks verloren gegaan.

Rusland zou de oorlog zijn begonnen met zowat 3.000 operationele tanks. Militaire experts schatten dat het land daarnaast nog tussen de 8.000 en 10.000 tanks in opslag heeft. De telling van Oryx omvat alleen de verliezen die het platform visueel heeft kunnen verifiëren. Mogelijk liggen de aantallen dus hoger.

Oekraïne krijgt de komende maanden tanks, moderne luchtverdedigingssystemen en ander militair materiaal toegestuurd vanuit het Westen. De Russische oud-president Dmitri Medvedev heeft bij een bezoek aan een tankfabriek in Omsk donderdag gezegd dat Rusland in reactie hierop de tankproductie gaat opschroeven.