Iconisch Lakers-shirt van betreurde Kobe Bryant wordt tweede duurste aller tijden

Een iconisch shirt van Los Angeles Lakers dat in het seizoen 2007-2008 25 keer gedragen werd door de betreurde Kobe Bryant, die in 2020 om het leven kwam bij een helikopterongeluk, is donderdag door veilingshuis Sotheby’s in het Amerikaanse New York verkocht voor 5,8 miljoen dollar, omgerekend zo’n 5,4 miljoen euro. De koper wenst anoniem te blijven.