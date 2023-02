Dimitri Van den Bergh drijft Michael van Gerwen tot het uiterste, maar verliest in kwartfinales Premier League

Dimitri Van den Bergh heeft zich niet kunnen plaatsen voor de halve finales van de tweede Premier League-avond, in Cardiff deze keer. Onze landgenoot ging in z’n eerste partij met 6-4 onderuit tegen Michael van Gerwen, die vorige week ook de betere was in Belfast.

Van den Bergh had het bullen gewonnen en mocht dus als eerste beginnen. Hij pakte meteen uit met z’n eerste 180’er en haalde de eerste leg binnen op dubbel 20. Leg twee was voor Van Gerwen, waarna onze landgenoot goed begon op z’n eigen worp en zich prachtig wegzette naar dubbel 20. Een pijltje was genoeg, goed voor 2-1. ‘MvG’ was vervolgens opnieuw outstanding en maakte snel weer gelijk in de Welshe hoofdstad.

In leg vijf leek Van Gerwen te gaan breaken. De Nederlander stond op 26 terwijl ‘The DreamMaker’ 121 van het bord moest gooien, maar dat deed hij via dubbel 14.

Van Gerwen pakte leg zes en brak daarna met een 105 finish door de worp van Van den Bergh, die op 52 stond te wachten. Hij brulde het uit. Van den Bergh gooide dan 180 op de leg van ‘MvG’, maar volgde dat op met twee mindere scores. Van Gerwen leek te gaan falen, maar maakte er 5-3 van met zijn derde pijl op de dubbel.

Het was van moeten in de negende leg voor Van den Bergh, die kansen kreeg om terug te breaken. Hij liet echter twee keer na om zich goed weg te zetten, miste een pijl op dubbel 16 en zag Van Gerwen het afmaken met een finish van 49: 6-4.

Van den Bergh gooide uiteindelijk 94.83 gemiddeld en 4 op 6 op de dubbels, tegenover 95.55 gemiddeld en 6 op 9 op de dubbels. In de stand blijft de Antwerpenaar zo steken op 2 punten.

Nathan Aspinall speelde uitstekend in z’n partij tegen tweevoudig wereldkampioen Peter Wright. ‘The Asp’ gooide 105.22 gemiddeld op weg naar een 6-3 zege. Wright liet nochtans finishes van 133 en 156 noteren, maar Aspinall pakte in het slot uit met een tiendarter.

Regerend wereldkampioen Michael Smith won met 6-3 van thuisspeler Jonny Clayton, terwijl Gerwyn Price voor eigen volk eens niet uitgefloten werd en - ondanks een heleboel dubbelmissers - met 6-5 te winnen van Chris Dobey, de winnaar van de eerste PL-avond.

UITSLAGEN

Kwartfinales

Michael Smith (100.01) 6-3 (89.37) Jonny Clayton

Nathan Aspinall (105.22) 6-3 (97.22) Peter Wright

Gerwyn Price (93.56) 6-5 (92.37) Chris Dobey

Michael van Gerwen 95.55) 6 (11) 4 (94.83) Dimitri Van den Bergh

Halve finales

Michael Smith v Nathan Aspinall

Gerwyn Price v Micheal van Gerwen