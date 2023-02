Wij spraken Sari Kees na alle heisa: “Voor mij is het afgerond, ik wil mij op het voetbal concentreren”

Sinds ze op het gala van de Gouden Schoen door presentator Gilles De Bilde werd verward met haar zus, is er niemand die Sari Kees (21) niet kent. Al wil ze zelf toch liefst van al dat iedereen weet wie ze is omwille van haar voetballende kwaliteiten. De centrale verdediger is immers niet voor niets sterkhouder bij OH Leuven en vaste waarde bij de Red Flames. “Het gebrek aan erkenning is soms frustrerend.”