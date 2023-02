19 jaar na zijn dood verdeelt erfenis van André Hazes zijn gezin: moeder en dochter tegenover elkaar in rechtbank

De dochter en vrouw van Nederlandse zanger André Hazes staan tegenover elkaar in een kort geding over de erfenis van de zanger. Volgens dochter Roxeanne zou Rachel Hazes onrechtmatig de erfenis gekregen hebben door veel te verbergen.

De Nederlandse volkszanger André Hazes is alweer 19 jaar dood, maar zijn erfenis verdeelt het gezin nog steeds. Zo erg dat moeder en dochter Hazes ervoor naar de rechter zijn gegaan. Dochter Roxeanne is zelf niet aanwezig bij de rechtszaak. Via haar advocaat Maarten Kox laat ze weten dat haar mentale gezondheid weer twee stappen achteruit zou gaan. Ook zou ze het kort geding maandenlang hebben geprobeerd te voorkomen, maar “hebben mensen recht op de laatste waarheid over haar vader.”

Roxeanne Hazes eist inzage in het testament en wil dat het voor moeder Rachel verboden wordt om zich erfgenaam van André Hazes’ nalatenschap te noemen. Volgens Kox is Rachel geen erfgenaam, omdat er een scheidingsprocedure liep toen André Hazes dood ging. In het testament zou staan dat zij geen recht had op de erfenis als er een scheiding of procedure daartoe was. In dat geval zou alles naar Roxeanne en haar broer André Hazes junior zou gaan.

Ook zou Rachel veel verzwegen hebben. Niet alleen de clausule over het erfrecht in geval van een scheiding, maar ook de waarde van de erfenis. Zo zou Rachel gezegd hebben dat ze alleen maar schulden heeft geërfd. In werkelijkheid zou ze 800.000 euro, een villa van 1,1 miljoen euro, inkomsten van onder andere royalty's en een nabestaandenpensioen geërfd hebben. Nog volgens de advocaten van Roxeanne zouden zijn en haar broer André Hazes junior twee keer de uitvaart van hun vader hebben moeten betalen.

Volgens Royce de Vries, de advocaat van Rachel Hazes, zou er geen sprake meer zijn van een scheiding. Beiden zouden overeengekomen zijn om niet meer te scheiden. Dit was nog niet administratief vastgesteld, maar uitspraken van de volkszanger in het tv-programma Barend & Van Dorp zouden bewijzen dat ze hadden besloten bij elkaar te blijven.

De Vries zegt dat Roxeanne meer gekregen heeft dan waarop ze recht zou hebben. Ze heeft 400.000 euro gekregen nadat de villa verkocht werd. Ook zou er meerdere keren aan Roxeanne aangeboden zijn om het testament in te zien. Dat zou zij geweigerd hebben. Volgens Rachels advocaat Annemiek Van Spanje zouden daar zelfs geen rare voorwaarden aan verbonden zijn. De enige voorwaarde die gesteld werd, was dat Roxeanne met een advocaat en niemand anders zou komen, omdat zij nauwe banden met de roddelpers zou hebben.

De rechter doet op 23 februari uitspraak.