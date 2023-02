Openhartige Jacky Lafon doet onthulling in ‘Play Café’: “‘Familie’ heeft gevraagd om terug te komen”

Jarenlang was ‘Zatte’ Rita Van den Bossche een iconisch personage in de VTM-reeks Familie, maar in 2015 viel het doek voor het populaire personage. Van de makers van de soap kreeg ze de vraag om terug te keren. In Play Café op Play4 onthult ze dat er echter één maar was waar ze het moeilijk mee had: Rita zou sterven op het einde.