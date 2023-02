Kat wordt na vijf dagen gered uit boom... en klimt onmiddellijk in een andere boom

De Amerikaan Duane Hook (48) was in een tien meter hoge boom geklommen om een kat te redden die al vijf dagen op een dode tak zat. Zijn drie helpers hielden een deken onder de boom om de kat op te vangen en dat leek heel even gelukt te zijn toen het dier naar beneden tuimelde. “Mooie vangst, pak ze maar in!”, roept Hook nog naar zijn assistenten, maar de razendsnelle kat ontsnapt uit hun greep en klimt onmiddellijk in een andere boom. Dus moest de man een tweede poging ondernemen die wél succesvol was. “Het was de meest komische redding die ik ooit heb gedaan”, klinkt het nog.