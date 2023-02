Filippo Ganna pakt opnieuw pistegoud maar denkt vooral aan de weg: “Remco Evenepoel heeft mij gemotiveerd”

Filippo Ganna (26) pakte met Italië de Europese titel in de ploegenachtervolging. Zijn twintigste pistemedaille op een groot kampioenschap, waarvan de helft goud. De individuele achtervolging laat hij schieten om nog beter voorbereid te zijn in het voorjaar op de weg. “Daar heb ik nog veel doelen te bereiken.”

Op de Tissot Velodrome in Grenchen, waar hij vorig jaar het werelduurrecord vestigde, stond ook nu geen maat op Filippo Ganna en zijn drie Italiaanse ploegmaats Francesco Lamon, Manlio Mori en Jonathan Milan. In een tijd van 3’47”667 werd Groot-Brittannië verslagen en kroonden de Italianen zich tot Europese kampioenen. Opdracht volbracht voor Ganna, die met het oog op het voorjaar twijfelde over deelname maar zijn ploegmaats niet in de steek wou laten. “Ik had het beloofd aan bondscoach Marco Villa, ik wil mijn steentje bijdragen in functie van de olympische kwalificatie.”

Ganna dacht ook terug aan die bewuste 8 oktober vorig jaar, toen hij hier 56,762 km aflegde in zestig minuten. “Al vergeet ik de pijn tijdens het vestigen van het werelduurrecord nooit meer.”

De individuele achtervolging vrijdag laat Ganna schieten. Hij wil in 2023 meer dan ooit schitteren op de weg. Hij trainde extra om nog beter bergop te rijden en dat was al te zien in de Ronde van San Juan. Hij was het die Remco Evenepoel terughaalde toen de wereldkampioen aanviel op de Alto del Colorado. “Ja, hij heeft mij gemotiveerd”, vertelde hij aan La Gazzetta dello Sport. “We hadden eerder al grapjes gemaakt. Hij trok aan mijn zadel en zei: het is duidelijk dat je geen slechte benen hebt. Toen hij aanviel ben ik blijven tempo maken. Ik weet wel: hij wordt een grote concurrent in de openingstijdrit van de Giro. Als hij het roze pakt, zal ik hem feliciteren. Maar ik wil mijn huid duur verkopen. Voor het eindklassement zal ik mij ten dienste stellen van Geraint Thomas.”

Zoals Van Aert in het veld

Ganna vertrekt eerstdaags naar Portugal voor de Ronde van de Algarve. “Met een goede tijdrit kan ik een goed klassement rijden. Daarna vertrek ik op hoogtestage om de Tirreno-Adriatico en de klassiekers voor te bereiden. Weet je, op de weg heb ik nog veel doelen te bereiken en mijn eerste gedacht gaat uit naar de klassiekers: Milaan-Sanremo, Gent-Wevelgem en vooral Parijs-Roubaix Dat blijft een groot doel (Ganna won in 2016 de belofteneditie, red.). Ik heb vertrouwen in mijn voorbereiding, de bedoeling is om langere wedstrijden aan te kunnen. In het verleden viel de motor na vijf uur een beetje stil.”

De focus gaat nu wat meer richting de weg, toch blijft het baanwielrennen belangrijk voor Ganna. “De baan is mijn wereld, ook al is het zwaar. Zij die anders beweren moeten maar eens vier minuten op de piste rijden. Maar de baan is voor mij als veldrijden voor Van Aert: plezier hebben, trainen en winnen.”