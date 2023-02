Trésor mist training door gebarsten teennagel

Geen Mike Trésor op de donderdagtraining bij Genk. Hij heeft last van een barst in een teennagel. Zijn toestand wordt in de komende dagen verder geëvalueerd. Alle andere A-kernspelers zijn fit. Matias Galarza (hamstrings) revalideert verder bij Jong Genk. Over twee weken zou hij inzetbaar moeten zijn.

Vrije ticketverkoop

Voor de topper tegen Antwerp zijn nog tickets beschikbaar voor niet-abonnees. Dat kan online en in de ticketshop (ook zaterdag van 10-12u, niet op zondag) voor geregistreerde fans (moest voor 17-1 gebeuren). Niet-geregistreerde fans kunnen tickets enkel in de ticketshop aankopen. Dit op vertoon van hun identiteitskaart en die van mensen die hen vergezellen (maximaal aantal 4).

Eerste contract voor Saïdou Touré

De jeugdige aanvaller Saïdou Touré heeft op zijn 16de verjaardag een contract tot 2025 bij Genk getekend. Hij maakt deel uit van de U18 en van de nationale ploeg U16. In de Youth League viel hij in tegen Juventus. (rco)