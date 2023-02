Bryan Van den Bogaert in Westerlo-shirt. Vorig jaar verruilde hij RWDM voor een IJslandse club, nu trekt hij naar Kazachstan. — © BELGA

Westerlo

Bryan Van den Bogaert is het nieuwe jaar begonnen met een nieuw voetbalavontuur. De ex-speler van Westerlo en Antwerp gaat aan de slag bij het Kazachse Qyzyl-Jar Petropavlovsk, zijn tiende club in tien jaar tijd. “Hopelijk kunnen we straks Europees voetbal afdwingen.”