Zelenski ontvangen door koning Filip

De Oekraïense president Volodimir Zelenski is donderdag ook ontvangen door onze koning. Dat liet het Koninklijk Paleis zelf weten via Twitter. “Zijne Excellentie Volodimir Zelenski van de Republiek Oekraïne werd in audiëntie ontvangen. Eerste minister Alexander De Croo was hier ook bij aanwezig”, klinkt het.

Dit bezoek was de enige bilaterale ontmoeting tussen België en Oekraïne. De andere ontmoetingen van de Oekraïense president in ons land waren op Europa gericht. Voor koning Filip was de ontmoeting een gelegenheid om aan Zelenski naar de situatie in Oekraïne te vragen en de steun van ons land uit te spreken.

Woensdag was Zelenski in Londen en Parijs, vandaag/donderdag schoof hij dus mee aan bij de Europese staatshoofden en regeringsleiders. Hij sprak ook het Europees Parlement toe. Het doel van zijn reis lijkt duidelijk: de Europese landen om bijkomende militaire steun vragen, vooral in de vorm van gevechtsvliegtuigen.