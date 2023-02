Groen wil parkeerplaatsen op de Markt in Beringen afschaffen. — © TV Limburg

Beringen

De politieke partij Groen wil dat de parkeerplaatsen op de Markt in Beringen verdwijnen. De partij zal daartoe maandag een voorstel indienen op de gemeenteraad. Het parkeerbeleid blijft de gemoederen beroeren in Beringen. Om de nieuwe Markt te ontlasten heeft het stadsbestuur een gloednieuwe ondergrondse parkeergarage gebouwd in de onmiddellijke omgeving. Uit een reportage van TV Limburg twee weken geleden bleek dat die garage nauwelijks gebruikt wordt en dat Beringenaren en omwonenden hardnekkig hun auto blijven parkeren op de Markt.