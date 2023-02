Burt Bacharach, hoe de jongen die geen muziekcarrière wilde de hofleverancier van pophits werd

Zes Grammy’s en drie Oscars. Weinigen doen het Burt Bacharach, de Amerikaanse songwriter die woensdag op 94-jarige leeftijd overleed, na. Van ‘I Say a Little Prayer’ langs ‘What’s New Pussycat?’ tot ‘Raindrops Keep Falling on my Head’, in een carrière van meer dan 70 jaar lang reeg hij de tophits aan elkaar. De man die volgens Marlene Dietrich “alles had wat een vrouw kon wensen”, leefde voor zijn muziek. En voor de spotlights, natuurlijk.