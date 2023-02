Na zware 4-0-nederlaag in Luik staat Zulte Waregem zaterdag in eigen huis opnieuw tegenover Standard: “We zullen uit een ander vaatje moeten tappen”

Dat Essevee op het veld van de Rouches voor een heel zware opdracht stond, hoefde vooraf geen betoog. De Luikenaars schakelden in de beker met Anderlecht en OHL de twee titelfavorieten uit en zijn ook in de competitie aan een opmars bezig.

“We stonden van bij de aftrap meteen onder heel hoge druk, waardoor we telkens in de één-tegen-éénsituatie gedwongen werden”, geeft coach Kenny Engels toe. “Wij konden de bal niet lang genoeg in de ploeg houden om hun verdediging te verontrusten. Wel hield onze organisatie goed stand en gaven we geen al te grote kansen weg. Op een stilstaande fase raakte de bal in de tweede zone één van onze verdedigsters, met een ongelukkige owngoal als gevolg. Na de pauze moest onze keepster Lowiese Seynhaeve ingrijpen op de doorgebroken Welma Fon, rood was het zure verdict van de ref. Voor mij niet het kantelpunt in de wedstrijd, want ook met elf tegen elf zouden we op het veld van dit explosief en voetbalvaardig Standard geen aanspraak gemaakt hebben op puntenwinst.”

Zaterdag staat Essevee opnieuw tegenover de Rouches, dit keer wel op het eigen kunstgrasveld. “Thuis of uit, we weten dat Standard met net dezelfde intenties aan de aftrap zal komen”, spreekt Kenny Engels niet over een thuisvoordeel. “Dat we uit een ander vaatje zullen moeten tappen om minstens een punt thuis te houden, is duidelijk. Als staf zullen wij nu de afweging moeten maken of we ergens kunnen bijsturen, zodat we niet vanaf minuut één onder die zware druk komen te staan. Over de mentaliteit en de inzet van de speelsters kan ik niet klagen. We hebben al bewezen dat die ons in moeilijke matchen kan helpen, en dan zal zaterdag moeten blijken wat we kunnen tegen de ploeg die we begin maart ook nog in de halve finale van de beker treffen.”