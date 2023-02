Vier keer “Siuuuuuu” door het stadion: Cristiano Ronaldois nu helemaal los in Saudi-Arabië

Het is voorlopig de dag van Cristiano Ronaldo. Het duurde even voor hij op toerental kwam bij zijn nieuwe club, maar in de competitiewedstrijd tussen Al-Nassr en Al-Wheda scoorde de Portugese stervoetballer liefst vier keer. Daardoor zit hij nu al aan 503 clubdoelpunten in zijn carrière. Al-Nassr won ook met 0-4 en staat weer aan kop van de Saudi Pro League.