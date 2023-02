Muhammed Mert (27) was in Antakya op het moment van de aardbeving. — © Karel Hemerijckx

De Belgisch-Turkse profvoetballer Muhammed Mert (27) was in Antakya op het moment van de aardbeving. Hij wist op tijd naar buiten te vluchten en bleef ongedeerd. Sinds dinsdagavond is hij terug in zijn ouderlijke huis in Beringen en bekomt hij van de emoties.