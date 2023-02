Peperduur en onhandig, toch lanceert Coca-Cola vaste dop: “Er komt een campagne om te leren hoe je ermee drinkt”

Op alle flessen Coca-Cola, Fanta én Sprite komt er in België vanaf nu een dop die vast blijft zitten aan de hals. Eerst op de grote, daarna op de kleine flessen en tegen eind dit jaar ook op de rest van hun drankenassortiment: Aquarius, Minute Maid, Chaudfontaine,... Zo wil Coca-Cola voorkomen dat die dopjes in de natuur terechtkomen. Al kost die dop hen wel 4,5 miljoen euro én zullen ze de Belgen met een campagne leren hoe je ermee drinkt en inschenkt. Want zeer handig is het niet.