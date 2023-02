Vierde! Net geen EK- medaille voor Robbe Ghys in de puntenkoers

Robbe Ghys (26) werd op het EK baanwielrennen in Grenchen vierde in de puntenkoers. Vorig jaar pakte hij op het EK in München zilver. Ghys krijgt zondag in de ploegkoers aan de zijde van Fabio Van den Bossche (als die herstelt is van ziekte) een nieuwe kans.

Robbe Ghys was in Grenchen niet voorzien voor de puntenkoers maar hij verving de zieke Fabio Van den Bossche. Hij zal wel meteen in de wedstrijd door in de eerste sprint (van zestien) als tweede drie punten te pakken. Daarna liep hij een beetje achter de feiten aan. Hij sprokkelde nog twee extra punten zodat hij halfweg zevende stond. In de tiende en elfde sprint pakte hij nog telkens een puntje waardoor hij naar plaats zes steeg. De kloof met leider Simone Consonni was dertien punten. Een medaille kon nog maar dan moest hij ten aanval trekken. Dat probeerde hij. In zijn eentje, rondenlang. Het leverde hem vijf punten winst op onderweg en hij kreeg het gezelschap van vijf renners. Waarna hij nog eens drie punten pakte en zo oprukte naar de vierde plaats. Verder geraakte hij niet, ondanks een derde plaats in de slotspurt.

Ghys pakte eerder al drie Europese medailles. In 2018 werd hij Europees kampioen ploegkoers met Kenny De Ketele en vorig jaar pakte hij zilver in de puntenkoers en brons met Fabio Van den Bossche in de ploegkoers.