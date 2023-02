Van 28 Belgen nog geen nieuws na aardbeving

Van 28 Belgen in Turkije en Syrië is er na de aardbeving nog steeds geen nieuws. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib (MR) donderdag gezegd tijdens het vragenuurtje in de Kamer.

“Ongeveer 230 Belgen staan geregistreerd in het consulair register in Ankara, 55 in dat van Beiroet”, zei Lahbib donderdag in de kamer. Acht mensen hadden zich ook ingeschreven bij Travelers online, de website van de overheid waarop reizigers kunnen laten weten dat ze op reis zijn.

Van 28 Belgen, 24 families in Turkije en 3 Belgen in Syrië, is er momenteel geen enkel spoor. “We kunnen momenteel nog geen contact leggen, maar we blijven proberen”, zegt de minister. “Op dit moment heeft Buitenlandse Zaken geen informatie ontvangen over Belgen die door aardbeving overleden of zwaargewond zouden zijn. Het bericht dat we allemaal hebben gelezen over de dood van een landgenoot is nog niet bevestigd door de Turkse autoriteiten”, zei ze verwijzend naar het bericht van het overlijden van Remziye Dinç uit Heusden-Zolder.