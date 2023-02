Sclessin verwelkomt Bekerfinale bij de vrouwen

“Standard beschikt over een prachtige infrastructuur, die we zeker zullen kunnen benutten om in het kader van deze dag het vrouwenvoetbal in de kijker te zetten. De club is ook vastbesloten ons te helpen door al het mogelijke te doen om zo veel mogelijk mensen aan te trekken”, klinkt het in de korte mededeling.

In de halve finales staat Standard, de verliezende finalist van vorig seizoen, tegenover Zulte Waregem. Club Brugge neemt het op tegen Racing Genk. Beide wedstrijden worden op zaterdag 11 maart gespeeld. Vorig seizoen kroonde kampioen RSC Anderlecht zich tot Bekerwinnaar. Paars-wit versloeg toen in de finale Standard met 3-0. De Luikse vrouwen namen deze jaargang in de achtste finales wraak en wipten paars-wit.