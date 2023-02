VIDEO. Jassina Blom slachtoffer van aanslag Real-doelvrouw, die ondanks kermende Red Flame blijft protesteren na gele kaart

Bondscoach Ives Serneels maakte maandag zijn selectie voor de Arnold Clark Cup bekend. Blom, die in twintig caps acht doelpunten scoorde, kreeg een plaatsje in de groep maar zal dus niet naar Engeland trekken. De aanvalster botste woensdag in het duel van Tenerife tegen Real Madrid staalhard met de Madrileense doelvrouw, die uitkwam op een lange bal.

Blom was stevig geraakt ter hoogte van de borststreek en bracht de nacht in het ziekenhuis door. Via sociale media liet ze intussen weten zich “goed” te voelen. Maar de Arnold Clark Cup komt wel nog te vroeg.

De Red Flames komen deze maand voor het eerst dit jaar in actie. België werd door de Engelse voetbalbond uitgenodigd voor de tweede editie van de Arnold Clark Cup, die van 16 tot 22 februari plaatsvindt. De Red Flames openen hun toernooi op 16 februari in Milton Keynes tegen Italië. Vervolgens is Zuid-Korea de tegenstander in Coventry op 19 februari. Een duel met Engeland staat op 22 februari op het programma in Bristol. (belga)