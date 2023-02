Anglicaanse Kerk voert “zegening” in voor homokoppels, huwelijk blijft uit den boze

Na afloop van acht uren aan debatten, verspreid over twee dagen, stemde een redelijk comfortabele meerderheid van de 500 leden van het orgaan in met deze motie: 250 van hen stemde voor, 181 tegen en er waren ook 10 onthoudingen.

De uitkomst komt er na zes jaar aan onderhandelingen, waaruit bleek hoe verdeeld de Anglicaanse kerk en zijn 85 miljoen aanhangers zijn. De Kerk van Engeland lijkt dan wel iets liberaler in LGBTQI+-kwesties, maar dat geldt niet voor de andere anglicaanse kerken, zoals die in Sub-Sahara-Afrika. Toch kwam er ook in Engeland kritiek op de tekst die aan de synode werd voorgesteld.

Het homohuwelijk is sinds 2013 wettelijk toegelaten in Engeland en Wales. Maar de Anglicaanse Kerk heeft zijn leer nooit aangepast.

De donderdag aangenomen motie erkent ook “het falen van de kerk om LGBTQI+-mensen te verwelkomen en de schade die zij hebben geleden en nog steeds lijden in het leven van de kerk”.